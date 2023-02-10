Финансист Волкова перечислила факторы-провокаторы, которые привели к росту курса доллара

Однако по словам Волковой, есть и еще одна причина повышения курса доллара и заключается она отнюдь не во внешних факторах. К такому результату привела намеренная политика главного регулятора — Центробанка РФ. И, учитывая цели Минфина, ЦБ РФ продолжит этот тренд, уверена она.