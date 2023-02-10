Финансист Волкова перечислила факторы-провокаторы, которые привели к росту курса доллара

Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года. Чем объясняется рост курса доллара и ждать ли дальнейшего роста курс доллара в феврале, рассказала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.
В беседе с корреспондентом ФАН эксперт отметила, что ослабление рубля вызвано несколькими причинами. Первая связана с началом действия эмбарго на российскую нефть, вторая — с геополитической ситуацией.
«Во-первых, с пятого февраля введено эмбарго на нефть, что сказывается на курсе национальной валюты, так как из России поставки нефтепродуктов резко сокращаются. Про введение эмбарго знали давно: риск был уже заложен в рынок, в стоимость акций нефтяных компаний в том числе. И происходил дисконт в моменте на 3-5%. Во-вторых, геополитическая обстановка не разряжается: потепления между Россией и западными странами мы не наблюдаем. Это так же не лучшим образом отражается на положении рубля. Санкции, новые громкие угрозы со стороны европейских лидеров — все это имеет свой вес», — объяснила консультант.
Однако по словам Волковой, есть и еще одна причина повышения курса доллара и заключается она отнюдь не во внешних факторах. К такому результату привела намеренная политика главного регулятора — Центробанка РФ. И, учитывая цели Минфина, ЦБ РФ продолжит этот тренд, уверена она.
«В-третьих, ослабление рубля является следствием комплекса мер, принятых со стороны государства. А именно интервенций ЦБ РФ через китайский юань. Сделано это было целенаправленно для решения задач, стоящих перед Минфином РФ. Все это вместе превращается в факторы-провокаторы, приводящие к тому, что мы видим. А именно слабеющий рубль. И пока у него нет предпосылок, чтобы окрепнуть», — резюмировала специалист.
Ранее Минфин сообщил о государственных планах, касающихся изменения нормативной структуры активов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). ФНБ готовится полностью исключить возможность инвестирования в долларах США и обнулить долю евро. Этот показатель будет гибким — нулевыми станут доли фунтов стерлингов и японских йен.