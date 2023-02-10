Водитель «Газели» погиб в аварии на севере Москвы

Смертельное ДТП с участием трех машин произошло сегодня утром около дома № 112 по Ленинградскому шоссе. Один участник аварии погиб и еще один пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», около половины седьмого утра водитель «Газели» остановился на трассе, чтобы заняться буксировкой другого автомобиля «Газель». Оба грузовика стояли на месте, когда на них налетела машина такси.
Водитель «Газели» в этот момент стоял между двумя авто и погиб на месте. Таксист получил травмы различной степени тяжести. Его отвезли на скорой в больницу.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.