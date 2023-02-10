Politico: власти Финляндии не исключают поставку истребителей Украине

Финляндия не исключает возможность отправки истребителей на Украину, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
С таким заявлением она выступила в интервью изданию Politico после саммита Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, финские власти готовы оказывать поддержку Киеву любым возможным способом.
«Мы должны также обсудить более тяжелое вооружение», — рассказала Марин.
Стоит добавить, что ранее Польша, Нидерланды и Франция также сообщали о гипотетической возможности отправки боевых самолетов на Украину.