Глава украинского государства Владимир Зеленский переходит все грани в своих выпадах в адрес европейских лидеров. Читатели Die Welt спустили политика с небес на землю после слов о канцлере ФРГ Олафе Шольце.
Ранее президент Украины признался, что вынужден «заставлять» немецкого политика отправлять военную помощь Киеву. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами Spiegel. Немцев настолько возмутила наглость Зеленского, что они призвали Берлин незамедлительно прекратить снабжать ВСУ вооружением.
«Тогда мы должны заставить Шольца прекратить помогать этому парню! Какая дерзость!» — возмутился комментатор.
«Что он возомнил о себе? Он постепенно пересекает черту! Мне он уже действительно больше не нравится. Уже давно мне он кажется подозрительным!» — отметил еще один.
«Бездонная яма Зеленского. Он невыносим», — добавил другой.
Ранее украинский лидер посетил Париж и Лондон. Там он вновь просил у западных партнеров военную помощь, в частности, истребители.