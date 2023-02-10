Старейший мужчина в мире из Бразилии отпраздновал 122-летие

Житель бразильского города Апаресида-ди-Гояния считается старейшим мужчиной в мире. Недавно Андрелино Виейра да Силва отметил свое 122-летие.
Согласно удостоверению личности, он родился 3 февраля 1901 года, однако не спешит подтверждать свой возраст официально. Также да Силва не значится в Книге рекордов Гиннесса, пишет Daily Mail.
У пенсионера 5 детей, 13 внуков, 16 правнуков и один праправнук. По словам одной из внучек, семья не стала устраивать громкую вечеринку по случаю торжества. Женщина рассказала, что Виейра да Силва до сих пор ведет активный образ жизни, невзирая на преклонный возраст. Он любит путешествовать, ходит в бары и многим увлекается.
Ученые ранее выяснили, что крепкие социальные связи улучшают физическое и психическое здоровье. В исследовании приняли участие 13 тысяч человек, сообщает «Ридус».