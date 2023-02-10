Старейший мужчина в мире из Бразилии отпраздновал 122-летие

У пенсионера 5 детей, 13 внуков, 16 правнуков и один праправнук. По словам одной из внучек, семья не стала устраивать громкую вечеринку по случаю торжества. Женщина рассказала, что Виейра да Силва до сих пор ведет активный образ жизни, невзирая на преклонный возраст. Он любит путешествовать, ходит в бары и многим увлекается.