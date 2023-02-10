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В Москве пьяный бездомный избил девочку-промоутера в костюме ежа

Происшествия
В Москве пьяный бездомный избил девочку-промоутера в костюме ежа

Пьяный мужчина избил 14-летнюю девочку, которая раздавала рекламные листовки в костюме ежика на севере Москвы.

По информации mk.ru, инцидент произошел на Коровинском шоссе. Нетрезвый гражданин подошел к школьнице и начал хватать ее за руки, после чего несколько раз ударил в живот.

Злоумышленника задержали по горячим следам, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, у нее диагностировали тупую травму живота. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жительница Нижнего Новгорода избила незнакомого ребенка, вызвавшего лифт на другой этаж.
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