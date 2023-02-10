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Потерявшая кисти рук Грачева поддержала Костомарова, которому грозит новая ампутация

Общество
Потерявшая кисти рук Грачева поддержала Костомарова, которому грозит новая ампутация

Российская телеведущая Маргарита Грачева, лишившаяся рук по вине ревнивого мужа, высказалась о ситуации с олимпийским чемпионом в парных танцах на льду Романом Костомаровым.

Говоря о грозящей фигуристу ампутации пальцев рук, телеведущая подчеркнула, что потеря любой конечности — сложнейшее, но преодолимое жизненное испытание.

«Жизнь на этом не заканчивается. Помню, у меня самый сложный период был, когда я выписалась из больницы и начала стараться все делать самостоятельно. Меня больше всего раздражало, когда приходили и говорили: «Все будет хорошо». Это стандартная фраза, но как раньше точно не будет», — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как пишет «Вечерняя Москва», Костомаров попал в больницу 10 января. Состояние фигуриста остается тяжелым. Ранее сообщалось, что ему провели операцию по ампутации обеих стоп.
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