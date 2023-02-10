Потерявшая кисти рук Грачева поддержала Костомарова, которому грозит новая ампутация

Российская телеведущая Маргарита Грачева, лишившаяся рук по вине ревнивого мужа, высказалась о ситуации с олимпийским чемпионом в парных танцах на льду Романом Костомаровым.
Говоря о грозящей фигуристу ампутации пальцев рук, телеведущая подчеркнула, что потеря любой конечности — сложнейшее, но преодолимое жизненное испытание.
«Жизнь на этом не заканчивается. Помню, у меня самый сложный период был, когда я выписалась из больницы и начала стараться все делать самостоятельно. Меня больше всего раздражало, когда приходили и говорили: «Все будет хорошо». Это стандартная фраза, но как раньше точно не будет», — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как пишет «Вечерняя Москва», Костомаров попал в больницу 10 января. Состояние фигуриста остается тяжелым. Ранее сообщалось, что ему провели операцию по ампутации обеих стоп.