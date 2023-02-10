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РИА Новости: попытка Зеленского использовать «призрак Киева» в Европе обернулась провалом

Политика
РИА Новости: попытка Зеленского использовать «призрак Киева» в Европе обернулась провалом

Попытки украинского лидера Владимира Зеленского использовать «призрак Киева» для давления на европейский мир потерпели крах. Обозреватели Ренат Абдуллин и Михаил Катков пролили свет на неудавшийся план политика.

На днях глава украинского государства посетил Париж, Лондон, а затем и Брюссель. Там он пытался выудить у своих западных кураторов новую военную помощь для борьбы с Россией. Для этого он даже привез руководителю кабмина Соединенного Королевства Риши Сунаку довольно неожиданный подарок, однако и это не помогло Зеленскому убедить Запад поставить Киеву истребители. Речь идет о шлеме летчика, который, по версии пользователей соцсетей, принадлежал несуществующему пилоту, сбившему не один десяток самолетов РФ.

«Ранее представитель канцелярии Сунака осторожно заявил: передавать боевые самолеты Украине в ближайшее время не планируется, но вопрос будет изучен», — пишут авторы для РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.
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