На днях глава украинского государства посетил Париж, Лондон, а затем и Брюссель. Там он пытался выудить у своих западных кураторов новую военную помощь для борьбы с Россией. Для этого он даже привез руководителю кабмина Соединенного Королевства Риши Сунаку довольно неожиданный подарок, однако и это не помогло Зеленскому убедить Запад поставить Киеву истребители. Речь идет о шлеме летчика, который, по версии пользователей соцсетей, принадлежал несуществующему пилоту, сбившему не один десяток самолетов РФ.