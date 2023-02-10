Россию и союзников беспокоят волатильность рынков и «запрещенные приемчики» Запада

Дипломат рассказал, что РФ и союзники обсуждают эти сложности и то, как с ними справиться. Уже сейчас подписаны дорожные карты по данным вопросам. Также государства планируют укрепить свою энергетическую безопасность и синхронизировать действия на внешних рынках, включая поставки друг другу.