Россию и союзников беспокоят волатильность рынков и «запрещенные приемчики» Запада

Россия, Узбекистан и Казахстан обеспокоены волатильностью энергорынков и действиями западных стран, передает РИА Новости заявление главы Третьего департамента стран СНГ МИД России Александра Стерника.
Дипломат рассказал, что РФ и союзники обсуждают эти сложности и то, как с ними справиться. Уже сейчас подписаны дорожные карты по данным вопросам. Также государства планируют укрепить свою энергетическую безопасность и синхронизировать действия на внешних рынках, включая поставки друг другу.
Ранее лидеры России и Казахстана обсудили идею создания «тройственного газового союза» с Узбекистаном для лучшей координации действий в ходе поставок российского газа по территориям дружественных стран.
Напомним, Россия, Китай, Индия, Турция и Иран намерены развивать торговлю в нацвалюте и избавиться от влияния американского доллара. Также об этом задумались и страны Ближнего Востока – например, Саудовская Аравия, передает INFOX.