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Звезда «Форсажа» Вин Дизель позвал Роберта Дауни — младшего в новую часть кинофраншизы

Общество
Звезда «Форсажа» Вин Дизель позвал Роберта Дауни — младшего в новую часть кинофраншизы

Американский актер Вин Дизель, исполнивший роль Доминика Торетто в фильмах серии «Форсаж», признался, что в новой части гоночной кинофраншизы он хотел бы увидеть Роберта Дауни — младшего.

По словам Дизеля, в последней, 11-й части «Форсажа» появится персонаж, интересующийся искусственным интеллектом и беспилотными автомобилями. Вероятно, именно в этой роли и мог бы предстать на экране Дауни-младший.

«Не говоря вам слишком много о том, что произойдет в будущем, есть персонаж — он полная противоположность Доминика. Он продвигает искусственный интеллект и беспилотные автомобили, а также философию, которая вместе с этим дает вам свободу», — цитирует актера Variety.

Ранее своими пожеланиями касательно предстоящего фильма поделилась другая звезда «Форсажа» — актриса Мишель Родригес.
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