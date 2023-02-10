Звезда «Форсажа» Вин Дизель позвал Роберта Дауни — младшего в новую часть кинофраншизы

Американский актер Вин Дизель, исполнивший роль Доминика Торетто в фильмах серии «Форсаж», признался, что в новой части гоночной кинофраншизы он хотел бы увидеть Роберта Дауни — младшего.
По словам Дизеля, в последней, 11-й части «Форсажа» появится персонаж, интересующийся искусственным интеллектом и беспилотными автомобилями. Вероятно, именно в этой роли и мог бы предстать на экране Дауни-младший.
«Не говоря вам слишком много о том, что произойдет в будущем, есть персонаж — он полная противоположность Доминика. Он продвигает искусственный интеллект и беспилотные автомобили, а также философию, которая вместе с этим дает вам свободу», — цитирует актера Variety.
Ранее своими пожеланиями касательно предстоящего фильма поделилась другая звезда «Форсажа» — актриса Мишель Родригес.