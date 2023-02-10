The Strategist: ВСУ столкнутся с серьезными проблемами при эксплуатации западных танков

Украина получит от стран Запада новые танки, однако США и их союзникам не стоит рассчитывать, что эта техника изменит правила игры на поле боя, пишет The Strategist.
В публикации отмечается, что военнослужащие ВСУ столкнутся с серьезными проблемами при эксплуатации обещанных им машин западного производства. Проблема в том, что эта техника является слишком сложной, поэтому требует высокого уровня подготовки экипажа для ее эффективного применения, передает «ПолитРоссия».
«157 танков третьего поколения, 129 из которых поступят еще не скоро, недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя», — сказано в статье.
Так, чтобы научить военных управлять танком M1 Abrams, нужно шесть месяцев. Еще одна проблема заключается в том, что американские и немецкие тяжелые боевые машины потребляют слишком много топлива. Кроме того, на вооружении ВС РФ есть огромное количество противотанковых средств для эффективной борьбы с обещанной Украине техникой.