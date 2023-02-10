The Strategist: ВСУ столкнутся с серьезными проблемами при эксплуатации западных танков

Так, чтобы научить военных управлять танком M1 Abrams, нужно шесть месяцев. Еще одна проблема заключается в том, что американские и немецкие тяжелые боевые машины потребляют слишком много топлива. Кроме того, на вооружении ВС РФ есть огромное количество противотанковых средств для эффективной борьбы с обещанной Украине техникой.