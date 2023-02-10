Нидерландские юристы боятся работать с музеями Крыма по делу о скифском золоте

Юристы из Нидерландов боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о скифском золоте. Об этом сообщил российский посол в европейской стране, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
По его словам, участие нидерландских адвокатов в этом деле обязательно. Однако они зачастую боятся сотрудничать с юридическими и физическими лицами из России из-за угрозы санкций со стороны Евросоюза.
Это обстоятельство позволяет говорить о нарушении принципа равенства сторон. Кроме того, из-за этого нарушается надлежащее отправление правосудия, передает РИА Новости.
В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. Коллекция артефактов находится в европейской стране с 2014 года до решения компетентного судьи.