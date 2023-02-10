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МО РФ: экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел стрельбы по морской цели в Атлантике

Армия
МО РФ: экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел стрельбы по морской цели в Атлантике

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» Военно-морского флота РФ отработал стрельбы в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, артиллерийские стрельбы велись по морской цели из корабельной артиллерийской установки АК-192М калибра 130 миллиметров.

«Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провел артиллерийские стрельбы», — сказано в пресс-релизе.

Как уточнили в министерстве, стрельбы являются элементом подготовки к участию корабля к учениям совместно с ВМС ЮАР и китайским флотом.
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