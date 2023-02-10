Стоматолог Карр заявил о пользе страстных поцелуев для здоровья зубов и десен

Необычный, но эффективный способ сохранить здоровье ротовой полости назвал стоматолог Алан Карр.
По его словам, укрепить зубы и десны помогают страстные поцелуи. И хотя во время такого процесса люди обмениваются бактериями, но на самом деле это не всегда плохо.
«Поцелуи, особенно страстные, способствуют выработке слюны. Она сохраняет рот, зубы и десны здоровыми», — отметил врач в беседе с изданием The Sun.
Некоторые микроорганизмы в слюне уменьшают рост бактерий, вызывающих молочницу полости рта и провоцирующих развитие кариеса. Кроме того, 80% бактерий во рту одинаковы у всех людей, резюмировал Карр.
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