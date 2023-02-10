Новак оценил риски сокращения нефтедобычи в России на фоне введения потолка цен

Политик напомнил, что в конце 2022 года в РФ прогнозировали снижение добычи нефти в начале текущего года до 500-700 тыс. баррелей в сутки (5-7%). Однако данный показатель в январе 2023 года составил примерно 9,8-9,9 млн баррелей в сутки. Нефтедобыча в феврале реализуется на том же уровне.