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Новак оценил риски сокращения нефтедобычи в России на фоне введения потолка цен

Экономика
Новак оценил риски сокращения нефтедобычи в России на фоне введения потолка цен

Риски сокращения нефтедобычи в России на фоне ценовых ограничений Евросоюза и G7 существуют, передает РИА Новости мнение вице-премьера РФ Александра Новака.

Политик напомнил, что в конце 2022 года в РФ прогнозировали снижение добычи нефти в начале текущего года до 500-700 тыс. баррелей в сутки (5-7%). Однако данный показатель в январе 2023 года составил примерно 9,8-9,9 млн баррелей в сутки. Нефтедобыча в феврале реализуется на том же уровне.

Даже несмотря на стабильную добычу и экспорт нефти, риски снижения показателей на фоне европейского эмбарго существуют, хотя пока Китай и Индия наращивают импорт российской нефти. На фоне западных санкций и ограничений эти страны смогли заработать на энергоресурсах, отмечает INFOX.
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