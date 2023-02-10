Новак оценил риски сокращения нефтедобычи в России на фоне введения потолка цен

Риски сокращения нефтедобычи в России на фоне ценовых ограничений Евросоюза и G7 существуют, передает РИА Новости мнение вице-премьера РФ Александра Новака.
Политик напомнил, что в конце 2022 года в РФ прогнозировали снижение добычи нефти в начале текущего года до 500-700 тыс. баррелей в сутки (5-7%). Однако данный показатель в январе 2023 года составил примерно 9,8-9,9 млн баррелей в сутки. Нефтедобыча в феврале реализуется на том же уровне.
Даже несмотря на стабильную добычу и экспорт нефти, риски снижения показателей на фоне европейского эмбарго существуют, хотя пока Китай и Индия наращивают импорт российской нефти. На фоне западных санкций и ограничений эти страны смогли заработать на энергоресурсах, отмечает INFOX.