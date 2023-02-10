Марочко сообщил о работе украинских ДРГ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских войск действуют на Купянском и Краснолиманском направлениях.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, диверсанты ВСУ хорошо экипированы, а также оснащены современными средствами связи и наблюдения.
«Характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации», — добавил Марочко.
Накануне сообщалось, что за сутки украинские войска в результате ударов ВС РФ потеряли на Краснолиманском направлении более 110 человек личного состава.