«Этот день в истории». Что произошло 10 февраля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.
10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Праздник учрежден указом президента России в 2002 году. Дата выбрана в связи со значимым историческим событием. Именно 10 февраля в 1549 году в России возникло первое внешнеполитическое ведомство. Сегодня Россия поддерживает дипломатические отношения с 190 государствами.
Сегодня, 10 февраля, «родился» привычный теперь нам помощник в быту. Дата отмечена Днем рождения утюга. Первое упоминание об этом приборе сделано в далеком 1636 году в Книге расходов царского двора. Описанный утюг весил ни много ни мало 10 килограммов. Но и он облегчил жизнь тогдашним хозяйкам. До появления утюга на Руси ткань приходилось разглаживать нагретой на горячих углях сковородой.
Еще одно событие 10 февраля оставило след в реке времени. В 1962 году произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Полковник Абель с 1948 года выполнял задание по выявлению степени возможности военного конфликта с США. 21 июня 1957 года был арестован американским правительством.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».