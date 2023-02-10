«Этот день в истории». Что произошло 10 февраля, праздники, факты, люди

Сегодня, 10 февраля, «родился» привычный теперь нам помощник в быту. Дата отмечена Днем рождения утюга. Первое упоминание об этом приборе сделано в далеком 1636 году в Книге расходов царского двора. Описанный утюг весил ни много ни мало 10 килограммов. Но и он облегчил жизнь тогдашним хозяйкам. До появления утюга на Руси ткань приходилось разглаживать нагретой на горячих углях сковородой.