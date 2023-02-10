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Посол РФ в Таджикистане Григорьев: новые власти Афганистана не выполнили своих обещаний

Политика
Посол РФ в Таджикистане Григорьев: новые власти Афганистана не выполнили своих обещаний

Пришедшие к власти в Афганистане представители движения Талибан✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) так и не выполнили своих обещаний. Об этом сообщил посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

Дипломат напомнил, что изначально талибы заявляли о намерениях полностью пресечь деятельность террористов в государстве. Впрочем, никакого прогресса в этом направлении не было достигнуто.

«В последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», посетовал посол.

По словам Григорьева, растут в стране и темпы производства наркотиков. Население же продолжает нищать, констатировал он.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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