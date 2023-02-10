Дипломат Стерник уличил Евросоюз в намерении обойти РФ и подобраться к Центральной Азии

Лидеры Европейского союза пытаются обхитрить Москву, чтобы получить доступ к природным ресурсам центральноазиатского региона. К такому выводу пришел глава третьего департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Александр Стерник.
Дипломат подчеркнул, что объединение предпринимает попытки сформировать путь между восточным и западным миром в обход российского государства. Однако на это потребуется немало денежных средств, уточнил Стерник в ходе разговора с корреспондентами РИА Новости.
«Брюссель обусловливает все это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к "высокой европейской планке"», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя отношения с Западом, сказал «с волками жить, по-волчьи выть». Так он отреагировал на санкции в отношении авиаотрасли РФ.