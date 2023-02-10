Число жертв землетрясений в Турции выросло до 18 342

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции возросло до 18 342. Еще 72 424 человека получили ранения, передает РИА Новости.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,7, которые также ощущались и в Сирии. По словам главы государства Тайипа Эрдогана, это землетрясение стал самым сильным с 1939 года.
Спустя несколько часов сейсмическая активность продолжилась, за ней последовали сотни афтершоков. Сильные разрушения зафиксированы в десяти турецких провинциях, под завалами все еще остаются люди — поисково-спасательные работы продолжаются. Несмотря на это, Эрдоган намерен провести всеобщие выборы 14 мая, сообщают СМИ.