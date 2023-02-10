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Newsweek: без хорошо обученных экипажей танки Abrams станут легкой мишенью на Украине

Армия
Newsweek: без хорошо обученных экипажей танки Abrams станут легкой мишенью на Украине

США поставят Украине танки Abrams, однако без хорошо обученных экипажей эти машины станут легкой мишенью на поле боя, пишет Newsweek.

В публикации отмечается, что поставка этих тяжелых боевых машин украинской армии является рискованным шагом. Отмечается, что Abrams очень хороший танк, однако эффективность его применения зависит от навыков экипажа.

В статье подчеркивается, что США передадут Украине небольшое количество этих машин. Их отправка несет скорее символическое значение. Американские Abrams мощные, но слишком сложные для эксплуатации.
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