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Житель Казани выплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток

Происшествия
Житель Казани выплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток

Сотрудники Приволжского районного отделения судебных приставов города Казани сумели найти убедительные доводы, чтобы заставить отца погасить долг по алиментам в размере 70 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Как пишет издание «KAZANFIRST», в течение длительного периода отец не переводил денежные средства на содержание своего ребенка. О необходимости данных выплат и о мерах принудительного воздействия судебные приставы предупреждали казанца неоднократно. Но алиментщик игнорировал предупреждения правоохранителей, а задолженность продолжала расти.

В итоге на нарушителя составили протокол за неуплату алиментов, после чего документ передали в судебную инстанцию. В суде несознательному гражданину дали 10 суток административного ареста с отбыванием в спецприемнике. После того, как мужчина провел 10 дней один на один со своей совестью, он полностью выплатил задолженность и теперь спокоен, и свободен, отметили в ведомстве.
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