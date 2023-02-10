Житель Казани выплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток

Сотрудники Приволжского районного отделения судебных приставов города Казани сумели найти убедительные доводы, чтобы заставить отца погасить долг по алиментам в размере 70 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Как пишет издание «KAZANFIRST», в течение длительного периода отец не переводил денежные средства на содержание своего ребенка. О необходимости данных выплат и о мерах принудительного воздействия судебные приставы предупреждали казанца неоднократно. Но алиментщик игнорировал предупреждения правоохранителей, а задолженность продолжала расти.
В итоге на нарушителя составили протокол за неуплату алиментов, после чего документ передали в судебную инстанцию. В суде несознательному гражданину дали 10 суток административного ареста с отбыванием в спецприемнике. После того, как мужчина провел 10 дней один на один со своей совестью, он полностью выплатил задолженность и теперь спокоен, и свободен, отметили в ведомстве.