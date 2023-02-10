Житель Казани выплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток

В итоге на нарушителя составили протокол за неуплату алиментов, после чего документ передали в судебную инстанцию. В суде несознательному гражданину дали 10 суток административного ареста с отбыванием в спецприемнике. После того, как мужчина провел 10 дней один на один со своей совестью, он полностью выплатил задолженность и теперь спокоен, и свободен, отметили в ведомстве.