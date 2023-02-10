Обозреватель в статье для РИА Новости отметила, что спустя более трех десятков лет после окончания холодной войны немецкая промышленность вырвалась вперед и обогнала США. Берлин тесно сотрудничал с Москвой в сфере газоснабжения, что вызвало серьезную панику в Вашингтоне. Для того чтобы сохранить свою гегемонию и уничтожить одного из главных соперников в Европе Белый дом использовал кризис, развернувшийся на Украине.