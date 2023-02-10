Одной из целей Вашингтона в украинском кризисе является уничтожение германского государства. Какой хитрый трюк задумал Белый дом, на пальцах объяснила журналистка Елена Караева.
Обозреватель в статье для РИА Новости отметила, что спустя более трех десятков лет после окончания холодной войны немецкая промышленность вырвалась вперед и обогнала США. Берлин тесно сотрудничал с Москвой в сфере газоснабжения, что вызвало серьезную панику в Вашингтоне. Для того чтобы сохранить свою гегемонию и уничтожить одного из главных соперников в Европе Белый дом использовал кризис, развернувшийся на Украине.
«Цель — оторвать Россию от Германии — должна быть достигнута в два этапа. Первый — санкции. Второй — чтобы исчезли любые Ostpolitik и общий язык: прямое боестолкновение немецких и русских танков», — отметила автор.
Ранее стало известно о намерениях Берлина предоставить украинской армии танки Leopard. Белый дом, в свою очередь, пообещал направить свои Abrams.