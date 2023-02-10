Глава ОВА Харьковской области заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура оказалась повреждена в Харькове в пятницу, заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram-канале.
Глава региона утверждает, что в Харькове прозвучало около десяти взрывов. После этого в некоторых районах города начались перебои с электроэнергией. Жителей предупредили о возможных проблемах с отоплением и водоснабжением.
На местах взрывов, по словам Синегубова, сейчас работают экстренные службы. Они уточняют масштаб разрушений.
Напомним, сегодня власти подконтрольного Украине Запорожья сообщили о крупнейшей атаке на объекты энергетической инфраструктуры. Они утверждают, что в течение часа по энергообъектам было нанесено сразу 17 ударов.