Марочко: в городе Часов Яр зафиксировано расположение иностранных наемников

Большое количество иностранных наемников было обнаружено в городе Часов Яр вблизи Бахмута. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что иностранцы, примкнувшие к ВСУ, расположились в одном из гражданских зданий. Известно, что они переоборудовали объект по военные нужды.
Марочко добавил, что наемники носят различную военную форму без знаков оружия, а также имеют при себе стрелковое оружие НАТО и разговаривают в основном на английском языке.