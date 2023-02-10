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Марочко: в городе Часов Яр зафиксировано расположение иностранных наемников

Армия
Марочко: в городе Часов Яр зафиксировано расположение иностранных наемников

Большое количество иностранных наемников было обнаружено в городе Часов Яр вблизи Бахмута. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что иностранцы, примкнувшие к ВСУ, расположились в одном из гражданских зданий. Известно, что они переоборудовали объект по военные нужды.

Марочко добавил, что наемники носят различную военную форму без знаков оружия, а также имеют при себе стрелковое оружие НАТО и разговаривают в основном на английском языке.
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