Алексей Панин обиделся на слова Сослана Фидарова о себе и Артуре Смольянинове

Сбежавший за рубеж актер театра и кино Алексей Панин ответил на слова звезды фильма «9 рота» Сослана Фидарова о себе и оскандалившемся из-за русофобских высказываний Артуре Смольянинове✱ (признан иноагентом в РФ).
Ранее Фидаров признался, что ему стыдно говорить о Панине и Смольянинове, и назвал их позором России. По словам актера, они больше не имеют ничего общего с этой страной. Панина высказывание Фидарова задело за живое.
«Человек, называющий себя российским актером Сосланом Фидаровым (уже смешно), упомянул меня, Смольянинова, других людей и облил нас грязью. Кто это? Кто-то знает, что это за чудак в каске?» — высказался он в социальных сетях.
Ранее Фидаров пообещал поймать и сильно побить своего сбежавшего из России коллегу по «9 роте» Смольянинова за сказанные им слова о родине. Актер поддержал Украину в свете спецоперации и заявил, что ему «плевать» на будущее России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами