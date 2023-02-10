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Маск допустил появление людей на Марсе в течение 5-10 лет

Технологии
Маск допустил появление людей на Марсе в течение 5-10 лет

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск дал оптимистичный прогноз относительно полета людей на Марс.

Известный своей экстравагантностью и смелыми планами относительно освоения космического пространства, включая ближайшие к Земле планеты, Маск разместил в соцсетях очередное интригующее заявление, сообщает Life.

Так, по мнению Маска, высадка людей на поверхности Марса станет возможна уже через пять лет, а через 10 лет, как он считает, вероятность этого исторического события возрастет еще больше. При этом Маск напомнил, что является оптимистом.
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