Роналду оформил первый покер в составе саудовского «Аль-Насра»

Португальский нападающий Криштиану Роналду записал на свой счет покер в составе саудовского «Аль-Насра». Новый клуб 37-летнего футболиста обыграл «Аль-Вахду» в матче очередного тура чемпионата Саудовской Аравии.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Аль-Насра». Роналду забил по два гола в ворота соперника в каждом из таймов. «Аль-Наср» по итогам очередного тура возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Кроме этого, первый гол в матче против «Аль-Вахда» стал знаменательным в карьере Роналду. Португалец забил 500-й мяч в национальных чемпионатах, сообщает «360».