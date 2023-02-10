Роналду оформил первый покер в составе саудовского «Аль-Насра»

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Аль-Насра». Роналду забил по два гола в ворота соперника в каждом из таймов. «Аль-Наср» по итогам очередного тура возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.