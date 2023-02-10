Закрытие пункта «Бобровники» может спровоцировать коллапс на польско-белорусской границе

Представители белорусского ведомства подчеркнули, что власти Польши планомерно закрывали каналы международного сообщения с 2020 года. В результате подобных действий из шести пунктов пропуска рабочими остались лишь три пункта, что спровоцировало ухудшение ситуации на границе. В частности это решение вызвало недовольство польских грузоперевозчиков, устроивших акцию протеста. Предполагается, что закрытие пункта «Бобровники» значительно увеличит нагрузку на оставшиеся два пункта пропуска, что приведет к транспортному коллапсу.