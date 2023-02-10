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Закрытие пункта «Бобровники» может спровоцировать коллапс на польско-белорусской границе

Общество
Закрытие пункта «Бобровники» может спровоцировать коллапс на польско-белорусской границе

Погранкомитет Белоруссии прокомментировал решение польской стороны о закрытии пункта перехода «Бобровники». По мнению пограничников, это может привести к возникновению транспортного коллапса.

Представители белорусского ведомства подчеркнули, что власти Польши планомерно закрывали каналы международного сообщения с 2020 года. В результате подобных действий из шести пунктов пропуска рабочими остались лишь три пункта, что спровоцировало ухудшение ситуации на границе. В частности это решение вызвало недовольство польских грузоперевозчиков, устроивших акцию протеста. Предполагается, что закрытие пункта «Бобровники» значительно увеличит нагрузку на оставшиеся два пункта пропуска, что приведет к транспортному коллапсу.

Власти Польши объявили о закрытии пункта пропуска «Бобровники» 9 февраля. По их словам, решение было принято из соображений безопасности. Однако погранкомитет Белоруссии считает, что объективных причин для закрытия пункта не было. Решение о закрытии, вероятнее всего, было принято с целью обострения ситуации на границе, подытожили в ведомстве.
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