Минобороны Нидерландов сообщило о запросе Украины на поставку истребителей F-16

Украина отправила официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Она подчеркнула, что соответствующие поставки являются сложной темой для разговора и руководству страны нужно обсудить такое решение с партнерами.
«Мы должны обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками. Нам также необходимо внимательно изучить последствия. Это не сможет произойти в ближайшее время», — сообщила министр.
Она добавила, что солдаты ВСУ должны пройти подготовку для эксплуатации истребителей. Также США должны выдать свое разрешение на поставки как страна-производитель.