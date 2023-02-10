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Минобороны Нидерландов сообщило о запросе Украины на поставку истребителей F-16

Армия
Минобороны Нидерландов сообщило о запросе Украины на поставку истребителей F-16

Украина отправила официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она подчеркнула, что соответствующие поставки являются сложной темой для разговора и руководству страны нужно обсудить такое решение с партнерами.

«Мы должны обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками. Нам также необходимо внимательно изучить последствия. Это не сможет произойти в ближайшее время», — сообщила министр.

Она добавила, что солдаты ВСУ должны пройти подготовку для эксплуатации истребителей. Также США должны выдать свое разрешение на поставки как страна-производитель.
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