Балерина Анастасия Волочкова получила травму во время выступления

Заслуженная артистка России, 47-летняя балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять зрителей яркими шоу. Однако порой все идет не по плану. Так, во время недавнего выступления звезда получила травму.
Как рассказала в социальных сетях сама балерина, она выдержала все — и прогон, и сам спектакль. Однако в определенный момент Волочкова ударилась ногой.
«Я еще умудрилась об клетку удариться сегодня, у меня так нога болит, кровища шла сильно. Поэтому первое, что хочется всегда сделать, — это снять пуанты», — рассказала знаменитость.
Ранее друг Волочковой актер Никита Джигурда сообщил о своей готовности потратить наследство бизнесвумен Людмилы Браташ на нужды участников спецоперации.