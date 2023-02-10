Геофизик Заалишвили спрогнозировал повторные землетрясения в Турции в течение двух лет

Афтершоки после разрушительных землетрясений в Турции будут продолжаться в республике от года до двух лет, заявил руководитель геофизического института филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук» Владислав Заалишвили.
В разговоре с ТАСС геофизик отметил, что продолжительность афтершоков напрямую зависит от магнитуды исходного землетрясения. Власти Турции ранее называли его мощнейшим с 1939 года.
«В течение от года до двух лет подземные толчки в зоне проявления землетрясения в Турции будут продолжаться», — считает Заалишвили.
Ученый также посчитал случившиеся в Турции землетрясения поводом повысить внимание к антисейсмическим мероприятиям, которые обезопасят россиян.
По последним данным, подземные толчки унесли жизни более 18 тысяч жителей Турции, еще около 72 500 пострадали.