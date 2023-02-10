Константинов: НАТО не стоит забывать о возможном ударе возмездия

Западные страны, которые взяли курс на уничтожение России путем поставок вооружений Украине, должны помнить о возможном ударе возмездия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В интервью РИА Новости он подчеркнул, что западное руководство проводит боевые действия с помощью чужого народа на чужой территории, а красные линии для них уже давно отсутствуют.
«Нам нужно самим определиться, как мы будем действовать дальше, как и где их остановим, создав им проблемы. Нужно не исключать удар возмездия, который должен быть нанесен в самой сложной ситуации, которая может сложиться», — отметил Константинов.
Помимо этого, он добавил, что настрой НАТО на уничтожение России носит серьезный характер, и Запад будет это делать любыми путями, например, санкциями и оружием.