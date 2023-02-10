Путин может выступить перед россиянами на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

Президент России Владимир Путин может стать участником митинга-концерта 22 февраля, что станет своего рода «продолжением» послания главы государства Федеральному собранию.
Предполагается, что мероприятие пройдет в Лужниках. Об этом рассказали РБК несколько источников, знакомых с ситуацией.
Помимо концерта на стадионе планируется организовать разные общественные площадки на военно-патриотическую тематику. Однако никаких окончательных решений пока не принято. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ему «пока нечего сказать» о грядущем мероприятии.