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Путин может выступить перед россиянами на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

Общество
Путин может выступить перед россиянами на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

Президент России Владимир Путин может стать участником митинга-концерта 22 февраля, что станет своего рода «продолжением» послания главы государства Федеральному собранию.

Предполагается, что мероприятие пройдет в Лужниках. Об этом рассказали РБК несколько источников, знакомых с ситуацией.

Помимо концерта на стадионе планируется организовать разные общественные площадки на военно-патриотическую тематику. Однако никаких окончательных решений пока не принято. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ему «пока нечего сказать» о грядущем мероприятии.
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