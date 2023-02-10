Путин может выступить перед россиянами на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

Помимо концерта на стадионе планируется организовать разные общественные площадки на военно-патриотическую тематику. Однако никаких окончательных решений пока не принято. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ему «пока нечего сказать» о грядущем мероприятии.