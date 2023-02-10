Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине, обсудят в «Патриоте»

Сенаторы Конгресса США внесли резолюцию, в которой потребовали от американского президента Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа. Согласно протоколу, инициатором резолюции стал республиканец Роберт Виттман.
Помимо прекращения поддержки, группа конгрессменов потребовала обеспечить независимое и объективное расследование по тому, как выделялись деньги в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.
Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине? Можно ли оценить турне Зеленского по Европе как успешное? Как оценить заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, что Польша существует ради победы над Россией? Власти Польши приняли решение закрыть пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках, это серьезно осложнит экономическую ситуацию в Белоруссии? У многих стран есть территориальные претензии к Польше, когда Силезия станет свободной? Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times – а Россия к этому готова? После увольнения с должности директора Третьяковки Зельфиру Трегулову заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево – полетела жаловаться в Госдеп?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» в рамках программы «Политические итоги недели» ответит Николай Маратович Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ.
Эфир состоится в пятницу, 10 февраля, в 10:00.
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