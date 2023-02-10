Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине, обсудят в «Патриоте»

Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине? Можно ли оценить турне Зеленского по Европе как успешное? Как оценить заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, что Польша существует ради победы над Россией? Власти Польши приняли решение закрыть пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках, это серьезно осложнит экономическую ситуацию в Белоруссии? У многих стран есть территориальные претензии к Польше, когда Силезия станет свободной? Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times – а Россия к этому готова? После увольнения с должности директора Третьяковки Зельфиру Трегулову заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево – полетела жаловаться в Госдеп?