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Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине, обсудят в «Патриоте»

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Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине, обсудят в «Патриоте»

Сенаторы Конгресса США внесли резолюцию, в которой потребовали от американского президента Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа. Согласно протоколу, инициатором резолюции стал республиканец Роберт Виттман.

Помимо прекращения поддержки, группа конгрессменов потребовала обеспечить независимое и объективное расследование по тому, как выделялись деньги в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Почему сенаторы Конгресса США требуют остановить военную помощь Украине? Можно ли оценить турне Зеленского по Европе как успешное? Как оценить заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, что Польша существует ради победы над Россией? Власти Польши приняли решение закрыть пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках, это серьезно осложнит экономическую ситуацию в Белоруссии? У многих стран есть территориальные претензии к Польше, когда Силезия станет свободной? Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times – а Россия к этому готова? После увольнения с должности директора Третьяковки Зельфиру Трегулову заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево – полетела жаловаться в Госдеп?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» в рамках программы «Политические итоги недели» ответит Николай Маратович Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ.

Эфир состоится в пятницу, 10 февраля, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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