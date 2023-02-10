Металлургические компании просят у правительства гарантий вывоза продукции по БАМу

Российские металлурги готовят через ассоциацию «Русская сталь» письмо в кабмин с просьбой обеспечить транзит стали по Восточному полигону в размере 8-9 млн тонн, согласно плану ОАО «РЖД» на 2023 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным собеседников, за два года уровень провоза металлопродукции по БАМу постепенно сокращался, хотя черные металлы относятся к высокодоходным грузам. В январе 2023 года погрузка упала на 60% год к году, в том числе на экспорт — почти на 80%.
Это становится причиной срывов контрактов с потребителями внутри страны и зарубежными клиентами.
В РЖД указали, что за прошлый месяц погрузка черных металлов в направлении железных дорог Восточного полигона снизилась на 30%. При этом если экспорт рухнул на 40%, то во внутреннем сообщении объемы транзита остались на отметках января 2022 года.