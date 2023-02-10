Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина пожаловалась на трудную беременность

Российская актриса Мария Ильюхина, известная широкому зрителю по роли Маши в комедийном сериале «Воронины», вышла на связь с поклонниками в социальных сетях, где рассказала им о трудной беременности.
Новостью о своем «интересном» положении 19-летняя Ильюхина поделилась совсем недавно. Теперь же актриса рассказывает поклонникам о своем состоянии. Как выяснилось, ее замучил токсикоз, а также временами одолевает сонливость.
«Тошнило уже просто от запахов еды. Я не могла нормально кушать, тошнило даже от воды. Я похудела килограмм на пять за первый триместр. А еще спала, где только можно. Даже на прогулке могла присесть на скамейку и уснуть», — рассказала она.
Ранее стало известно, что беременная звезда «Ворониных» приняла решение рожать в присутствии супруга — футболиста Алексея Шарова.