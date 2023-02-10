Легковушка сбила в Саранске 5-летнего мальчика

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии расследуют опасное ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок.
По данным ведомства, легковой автомобиль Citroen, которым управлял 56-летний мужчина сбил пятилетнего мальчика около детского сада №9 на улице Юрия Святкина в Благовещенске. При этом пострадавший перебегал дорогу в неправильном месте, сообщают «Известия Мордовии».
В отношении водителя машины патрульные оформили три протокола, так как у него не оказалось полиса ОСАГО, знака аварийной остановки и он не выставил знак аварийной остановки. Мальчику оказали помощь в травмпункте и назначили лечение в домашних условиях.