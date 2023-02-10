Правоохранители в Подмосковье задержали телефонного террориста

Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным следствия, мужчина сделал звонок в экстренную службу 112 и заявил об угрозе взрыва в одной из высоток в поселке Ржавки, однако сообщение оказалось неправдивым. К месту предполагаемого теракта прибыли следственно-оперативные группы и кинологи со служебными собаками. Стражи правопорядка эвакуировали жителей дома на безопасное расстояние и проверили территорию. Взрывоопасные предметы найдены не были, угроза взрыва оказалась ложной.