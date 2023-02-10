Хоккеист Владимир Тарасенко перешел из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс»

Эту информацию подтверждает пресс-служба «Сент-Луиса». За Тарасенко клуб получил защитника-проспекта Хантера Скиннера, форварда Сэмми Блэ, а также выбор в первом раунде драфта 2023 года, передает пресс-служба НХЛ. Дебют Тарасенко в составе «Рейнджерс» должен состояться в ночь с 10 на 11 февраля в матче против «Сиэтла».