Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предается грезам об уничтожении России с лица земли. Журналист Максим Соколов рассказал правду о безумной мечте главы кабмина.
В своей авторской статье для РИА Новости Соколов отметил, что ранее в ходе разговора с корреспондентом итальянского издания Corriere della Sera Моравецкий заявил о необходимости ликвидации Москвы. «Совершенно уничтожить Россию» является ключевой целью в жизни Варшавы и Европейского союза, подчеркнул глава правительства во время беседы.
«Эту мысль он повторяет к месту и не к месту — примерно как В. А. Зеленский все свои выступления и перед любой аудиторией завершает просьбой: "Дайте денег"», — указал автор статьи.
В случае исчезновения России жизнь государств западного мира лишится смысла, с иронией заявил эксперт. Если Моравецкий будет продолжать говорить такие громкие высказывания от лица всего Евросоюза, у объединения могут быть серьезные проблемы, резюмировал Соколов.