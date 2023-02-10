Обозреватель Соколов рассказал о безумных планах Моравецкого насчет России

В случае исчезновения России жизнь государств западного мира лишится смысла, с иронией заявил эксперт. Если Моравецкий будет продолжать говорить такие громкие высказывания от лица всего Евросоюза, у объединения могут быть серьезные проблемы, резюмировал Соколов.