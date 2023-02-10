Почему западные обыватели так хотят войны с Россией, обсудят в «Патриоте»

Почему западные обыватели так хотят войны с Россией, куда подевались все пацифисты? Что может изменить общественное мнение в Европе – убедительные журналистские расследования, масштабный экономический кризис или гуманитарные бомбардировки? В соцсетях жители Великобритании, Франции, Ирландии, Италии жалуются на сокрушительно упавший уровень жизни – почему они не свергают политиков, которые тратят бюджет на Украину? Возможна ли украинизация Европы – когда несогласных будут не только штрафовать, но и убивать? Должны ли немцы платить Польше компенсацию за Вторую мировую войну? Когда начнется Третья мировая война?