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Почему западные обыватели так хотят войны с Россией, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Почему западные обыватели так хотят войны с Россией, обсудят в «Патриоте»

Согласно опросам, общественность большинства европейских стран не просто хочет конфронтации с Россией, а настаивает на полномасштабной войне с ней – руками украинцев. Большинство политиков Европы также призывают к уничтожению России военным путем, поскольку экономические санкции оказались бесполезными.

Почему западные обыватели так хотят войны с Россией, куда подевались все пацифисты? Что может изменить общественное мнение в Европе – убедительные журналистские расследования, масштабный экономический кризис или гуманитарные бомбардировки? В соцсетях жители Великобритании, Франции, Ирландии, Италии жалуются на сокрушительно упавший уровень жизни – почему они не свергают политиков, которые тратят бюджет на Украину? Возможна ли украинизация Европы – когда несогласных будут не только штрафовать, но и убивать? Должны ли немцы платить Польше компенсацию за Вторую мировую войну? Когда начнется Третья мировая война?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Томас Репер (Thomas Röper), публицист, ведущий канала Anti-Spiegel.

Брифинг Томаса Репера пройдет 10 февраля, в пятницу, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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