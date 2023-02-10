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Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Армия
Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Литва начала процедуру передачи украинским войскам зенитных орудий Bofors L70 в количестве 36 единиц. Об этом рассказал глава минобороны страны Арвидас Анушаускас.

В ходе выступления на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым он сообщил, что Литва уже завершила подготовку 15 инструкторов, которые будут работать в зоне боевых действий.

«Мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами», — заявил Анушаускас.

В свою очередь, Резников добавил, что было решено обучать не операторов Bofors L70, а инструкторов, чтобы они смогли потом тренировать украинских военных.
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