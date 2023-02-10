Google презентовала первую предварительную версию ОС Android 14 для смартфонов Pixel

Американская компания Google выпустила первую тестовую сборку на смартфоны серии Pixel. Бета-версия ОС Android 14 стала доступна для загрузки и установки.
Помимо указанных гаджетов, тестовая сборка также стала доступна в эмуляторе Android в Android Studio. Предполагается, что в дальнейшем установить бета-версию ОС Android 14 смогут и владельцы смартфонов других производителей.
Стоит отметить, что последняя сборка Android 14 должна увидеть свет в июле. К этому времени операционная система будет претерпевать различные изменения. Полноценный выпуск финальной версии ОС Android 14 ожидается к лету 2023 года.