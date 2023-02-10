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Google презентовала первую предварительную версию ОС Android 14 для смартфонов Pixel

Технологии
Google презентовала первую предварительную версию ОС Android 14 для смартфонов Pixel

Американская компания Google выпустила первую тестовую сборку на смартфоны серии Pixel. Бета-версия ОС Android 14 стала доступна для загрузки и установки.

Помимо указанных гаджетов, тестовая сборка также стала доступна в эмуляторе Android в Android Studio. Предполагается, что в дальнейшем установить бета-версию ОС Android 14 смогут и владельцы смартфонов других производителей.

Стоит отметить, что последняя сборка Android 14 должна увидеть свет в июле. К этому времени операционная система будет претерпевать различные изменения. Полноценный выпуск финальной версии ОС Android 14 ожидается к лету 2023 года.
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