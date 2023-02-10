Сразу на 13% вырос турпоток на горнолыжные курорты России в новогодние праздники

Туристический поток на горнолыжные курорты России в новогодние праздники вырос на 13%. Наибольший прирост показал Большой Вудъявр в Мурманской области, следует из данных мобильного оператора «Мегафон».
Туристы обратили внимание на горнолыжный отдых внутри страны после сокращения авиасообщения с европейскими странами. Как отметили в «Мегафоне», во время новогодних праздников турпоток на популярные курорты Швейцарии, Франции, Италии и Австрии оказался почти в 4,5 раза ниже, чем до пандемии.
Особой популярностью у туристов начал пользоваться Большой Вудъявр в Мурманской области. Его в новогодние каникулы посетили в полтора раза больше гостей, чем годом ранее. Помимо этого, путешественники обратили внимание на курорты «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, а также «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке.