Сразу на 13% вырос турпоток на горнолыжные курорты России в новогодние праздники

Туристы обратили внимание на горнолыжный отдых внутри страны после сокращения авиасообщения с европейскими странами. Как отметили в «Мегафоне», во время новогодних праздников турпоток на популярные курорты Швейцарии, Франции, Италии и Австрии оказался почти в 4,5 раза ниже, чем до пандемии.