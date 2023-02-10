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Экс-госсекретарь МИД Франции Лелуш предрек сокращение помощи Запада Киеву

Политика
Экс-госсекретарь МИД Франции Лелуш предрек сокращение помощи Запада Киеву

Помощь западного мира киевскому режиму в конечном итоге сойдет на нет. К соответствующим выводам пришел экс-госсекретарь французского внешнеполитического ведомства по европейским делам Пьер Лелуш.

Дипломат выразил уверенность в том, что лидеры западных государств в какой-то момент перестанут снабжать Украину деньгами и вооружением, так как их запасы и энтузиазм иссякнут. Таким мнением Лелуш поделился в материале для Le Figaro.

«Западные страны вот уже на протяжении года передают Украине ежемесячно по €5 млрд помимо оружия. Но как долго еще и с какими последствиями это может продолжаться?» — спросил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, Лондон и Брюссель. Политик вновь попросил у западных партнеров военную помощь для ВСУ и, в частности, боевые самолеты.
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