Экс-госсекретарь МИД Франции Лелуш предрек сокращение помощи Запада Киеву

Помощь западного мира киевскому режиму в конечном итоге сойдет на нет. К соответствующим выводам пришел экс-госсекретарь французского внешнеполитического ведомства по европейским делам Пьер Лелуш.
Дипломат выразил уверенность в том, что лидеры западных государств в какой-то момент перестанут снабжать Украину деньгами и вооружением, так как их запасы и энтузиазм иссякнут. Таким мнением Лелуш поделился в материале для Le Figaro.
«Западные страны вот уже на протяжении года передают Украине ежемесячно по €5 млрд помимо оружия. Но как долго еще и с какими последствиями это может продолжаться?» — спросил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, Лондон и Брюссель. Политик вновь попросил у западных партнеров военную помощь для ВСУ и, в частности, боевые самолеты.