Повариха в Благовещенске получила серьезные ожоги

Как пояснили в региональной федерации профсоюзов, опасный инцидент на производственном рабочем месте произошел с благовещенской поварихой еще 29 января 2023 года. Уточняется, что она поскользнулась в столовой, когда тащила тяжелое ведро с очень горячей водой, сообщает AmurInfo.