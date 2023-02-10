Повариха в Благовещенске получила серьезные ожоги

Федерация профсоюзов Амурской области участвует в расследовании несчастного случая с поварихой в Благовещенске.
Как пояснили в региональной федерации профсоюзов, опасный инцидент на производственном рабочем месте произошел с благовещенской поварихой еще 29 января 2023 года. Уточняется, что она поскользнулась в столовой, когда тащила тяжелое ведро с очень горячей водой, сообщает AmurInfo.
В итоге кипяток из ведра выплеснулся на пострадавшую. Ее пришлось госпитализировать с ожоговым шоком первой степени и с термическими ожогами второй степени. Сейчас при участии представителей профсоюза идет расследование инцидента.