Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук

Фигурист Роман Костомаров, недавно прооперированный, дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение, а некроз будет угрожать жизни спортсмена.
Олимпийский чемпион в танцах на льду пришел в сознание после операции по ампутации стопы и удалению некроза. По информации Telegram-канала «112», врачам пришлось отрезать левую конечность, на правой ноге удалили пятку и некоторые пальцы.
В настоящее время у медиков вызывает беспокойство некроз на руках. Состояние 46-летнего фигуриста оценивают как крайне тяжелое. Фигурист продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких.