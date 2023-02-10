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Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук

Общество
Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук

Фигурист Роман Костомаров, недавно прооперированный, дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение, а некроз будет угрожать жизни спортсмена.

Олимпийский чемпион в танцах на льду пришел в сознание после операции по ампутации стопы и удалению некроза. По информации Telegram-канала «112», врачам пришлось отрезать левую конечность, на правой ноге удалили пятку и некоторые пальцы.

В настоящее время у медиков вызывает беспокойство некроз на руках. Состояние 46-летнего фигуриста оценивают как крайне тяжелое. Фигурист продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких.
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