Огурцы стали лидером подорожания среди потребительских товаров в начале 2023 года

Лидером роста цен среди потребительских товаров и услуг в начале 2023 года в России оказались огурцы. Об этом гласят данные Росстата, передает РБК.
На неделе, окончившейся 6 февраля, стоимость огурцов поднялась по сравнению с концом декабря 2022 года на 53,6%. Относительно предшествующей недели огурцы подорожали на 12,7%.
Традиционно цены на огурцы зимой находятся на высоких отметках, а пиковых значений достигают в январе-феврале, напомнил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Леонов.
Помимо сезонности, роль сыграло подорожание энергоносителей: с 1 декабря 2022 года индексация тарифов на электричество составила 9%. Доля энергоресурсов в себестоимости огурцов в круглогодичных теплицах, применяющих технологию досвечивания, достигает 50%, указали в Плодоовощном союзе.