Экс-депутат Роман Худяков выступил против возвращения Литвиновой и Земфиры в Россию

Сбежавшим из России в свете обострившейся общественно-политической ситуации актрисе Ренате Литвиновой и певице Земфире следует и далее «полной ложкой черпать» тяготы жизни за рубежом. Такое мнение высказал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил экс-парламентарий в личном Telegram-канале, недалек тот час, когда уехавшие за границу «подружки» и другие «таланты» потянутся обратно.
«Примем? По мне, так не надо — пусть там и живут и полной ложкой черпают все тяготы эмиграции и непонимания чуждых россиянам ценностей. Тем более, что и «таланта» или не было, или кончился», — написал он.
Ранее бывший депутат пригласил основателя, лидера и бессменного участника рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука приехать с концертами в Донбасс.